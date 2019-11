Cadavere trovato in acqua, è di una ragazza: sul posto i sommozzatori

Tragedia questa mattina all'alba nelle acque antistanti la Isa Yacht, ad Ancona. Al 118 è arrivata una chiamata che segnalava la presenza di una persona in acqua. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con la Croce Gialla di Ancona e l'automedica, ed i sommozzatori dei vigili del fuoco. Sono stati proprio loro a recuperare il cadavere di una ragazza che non aveva documenti. Non si conoscono ancora le cause della morte nè le generalità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.