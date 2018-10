Economista all'Università Politecnica, è morta la professoressa Paradisi

SENIGALLIA - Ha perso la battaglia più importante, nonostante il tanto affetto che tutta la comunità le aveva dato nell'ultimo periodo. E' morta a 73 anni Mariangela Paradisi, docente in Economia all'Università Politecnica di Ancona, ora in pensione. La donna era da tempo ricoverata per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La professoressa era nata a Roma nel 1944 ma da tanti anni viveva a Sant'Angelo. In tanti nelle ultime settimane avevano scritto sul profilo Facebook di Mariangela, che nel tempo era riuscita a creare una folta community che la seguiva sul social network, per sapere come stava e se le sue condizioni di salute fossero migliorate. A rispondere sempre la figlia che in un post aveva confermato come la madre fosse impegnata a combattere contro il male. Purtroppo ieri sera il cuore della donna ha smesso di battere.