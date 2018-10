La comunità ebraica in lutto per la morte della presidente

La Comunità Ebraica di Ancona è in lutto per la morte della presidente onoraria Franca Ascoli Foà. L'annuncio è arrivato oggi "con tristezza infinita" . Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 17 ottobre, alle 11 al cimitero ebraico di Tavernelle, ad Ancona.

"Per tanti anni - si legge in una nota - ci ha illuminati con la sua grande cultura ebraica, la sua saggezza, il suo buon senso e la sua grande affabilità che, assieme alla sua enorme attività a favore della nostra Comunità e della città di Ancona, hanno costituito e costituiranno sempre un punto di riferimento per tutti noi".