Cadavere in mare, era una ragazza irlandese: precipitata da un mega yacht

E’ di una ragazza irlandese di 30 anni il corpo rinvenuto un mare, questa mattina, nello specchio d’acqua davanti al cantiere ex Isa Yacht. Era membro dell’equipaggio di un megayacht da 52 metri, battente bandiera delle isole Cayman, che da una ventina di giorni era ormeggiato davanti al cantiere per manutenzione. La Capitaneria di porto, insieme alla Squadar Mobile e alla Polizia scientifica, indaga sulle cause della tragedia: potrebbe essersi trattato di un fatale incidente, ma in questo momento gli inquirenti, coordinati dalla procura con il pm Irene Bilotta, stanno interrogando i colleghi della ragazza.

Proprio loro avevano lanciato l’allarme stanotte attorno alle 4,30. Sul posto sono prontamente intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Poi l’avvistamento: il corpo galleggiava non distante dall’imbarcazione ed è stato recuperato. Per la trentenne, ormai, non c’era più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza aveva trascorso la serata nel porticciolo turistico insieme agli altri membri dell'equipaggio ed era rientrata prima degli altri sullo yacht. Sulla scaletta i colleghi hanno ritrovato la sua borsa: verosimilmente potrebbe essere inciampata e precipitata in mare. Il cadavere è stato trasferito all’obitorio di Torrette: si attendono gli accertamenti da parte del medico legale per escludere segni di violenza sul corpo che, dai primi rilievi, non sono stati trovati. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza della zona.