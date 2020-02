Addio Marinella, giovane mamma e ostetrica dal cuore d'oro: il Salesi è in lutto

Salesi in lutto per la morte di una giovane ostetrica. E’ volata in cielo a soli 37 anni, sconfitta da un male spietato, Marinella Capotondo, madre di due bambine.

Lavorava da tempo nella clinica di Ostetricia e Ginecologia del pediatrico di via Corridoni. Originaria di Castelfidardo, ma residente a Filottrano con il compagno Mauro, è stata un’emblema di coraggio: ha combattuto strenuamente contro la malattia, senza mai perdere la voglia di lottare, la dignità, l’amore per la vita. Con una forza d’animo unica, fino a due mesi fa ha continuato ad andare al lavoro, che per lei era una vocazione, fino a quando, ieri, il destino crudele l’ha strappata all’amore della famiglia, degli amici e dei suoi cari.

Inconsolabili i colleghi e le colleghe del Salesi che ricordano Marinella come una mamma dolcissima e una professionista impeccabile, umile, gentile. Un’anima pura, il cui sorriso resterà scolpito per sempre nel ricordo dei tanti che le hanno voluto bene.