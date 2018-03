Un malore le ha portato via il sorriso, muore una mamma di 35 anni

Viveva la sua vita sempre con il sorriso regalando gioia a chi la conosceva. E' morta mercoledì sera Gloria Benigni, giovane mamma jesina di 35 anni, deceduta all'Ospedale Carlo Urbani a seguito di un malore che non le ha lasciato scampo.

La ragazza si è sentita male martedì pomeriggio ed aveva subito allertato i familiari. Si perchè da tempo soffriva di una patologia che doveva essere costantemente monitorata. Da lì la corsa in ospedale dove nel giro di poche ore la situazione è precipitata. Poi il coma ed il cuore che ha smesso di battere. Gloria ha lasciato suo marito, la madre ma soprattutto i suoi due angeli, le due bambine che amava con tutta se stessa. Ora sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia per capire con certezza le cause della morte. Poi solo dopo gli esami autoptici verrà fissato il funerale.