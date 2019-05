Il male l'ha portata via, la città piange la scomparsa di Giulia Sordoni

Da anni combatteva contro il mostro. Giulia ha tentato in tutti i modi di liberarsi da quella stretta infernale, rimanendo sempre positiva e con i piglio di chi crede di potercela fare. Purtroppo la malattia ha vinto e l'ha strappata da una vita giovane e dall'affetto dei suoi cari. Senigallia piange la morte di Giulia Sordoni, 34 anni, moglie e mamma.

Giulia era nata a Chiaravalle ma abitava alla Cesanella di Senigallia. Un amore incondizionato per il ballo tanto da far parte del Club danza sportiva di Camerata Picena. Giulia era amata da tutti ed in tantissimi le hanno dato un ultimo saluto, stringendosi al piccolo Leonardo ed a Matteo, l'amore della sua vita e l'uomo che Giulia aveva deciso di sposare. La giovane mamma lascia anche il fratello Alessandro ed i genitori Silvana e Lamberto. I funerali verranno celebrati oggi alle ore 15 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Senigallia.