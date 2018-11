Perde la moglie per un male incurabile, i colleghi gli regalano i loro giorni di ferie

Daniele Pugnaloni lavora per la ditta Clementoni di Recanati. Daniele è di Osimo e pochi giorni fa ha perso la sua dolce metà Claudia, stroncata a soli 44 anni da un male incurabile, lasciandolo solo con Cristian, il loro bambino di 3 anni. Un dramma che ha sconvolto anche i colleghi di Daniele, che hanno così deciso di compiere un gesto di grande generosità, donando non solo soldi ma anche le loro ferie per permettere a Daniele di avere più tempo da dedicare a suo figlio.

La morte della moglie Claudia risale allo scorso 4 ottobre. A quel punto i colleghi di Daniele hanno deciso di raccogliere dei soldi che sono stati donati in parte allo sfortunato papà ed in parte ad un'associazione che sostiene i bambini poveri nel mondo. Poi hanno voluto fare di più, donandogli anche alcune ore delle proprie ferie e permessi. Un gesto stupendo che, anche solo per un istante, avrà alleviato l'infinita tristezza per la scomparsa della sua amata Claudia.