Travolta da un tir davanti al McDonald's, morta una donna

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi davanti al McDonald's di Torrette ad Ancona. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata travolta da un tir nei pressi della rotatoria, perdendo la vita. Sul posto i soccorritori ma per lei non c'era ormai più niente da fare. Traffico in tilt da via Conca in direzione Flaminia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO