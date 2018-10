Malore dopo la gastroscopia, tragedia in ospedale: muore una mamma

Si reca in ospedale per una normale gastroscopia ma dopo l'esame inizia a vomitare sangue e muore poco dopo. Vittima una mamma di 69 anni, residente a Montelupone, deceduta mentre si trovava all'interno della clinica Marchetti di Macerata. Era stato suo marito ad accompagnarla per la visita di routine, quando improvvisamente ha iniziato a sentirsi male, vomitando prima del sangue e poi perdendo i sensi. Inutili i tentativi disperati di rianimarla. Sul posto anche la Polizia.