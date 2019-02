Un malore mentre è in casa da sola, donna trovata morta a terra

JESI - Tragedia oggi pomeriggio all'interno di un appartamento di via Sante Ferrari, poco distante dai giardini pubblici. Una donna di 85 anni è stata trovata a terra senza vita dal proprio figlio. Inizialmente si era pensato ad un fatto violento, visto che nel cadere l'anziana aveva rotto un vetro con un gomito. Si tratta invece di un malore, probabilmente un infarto, che non le ha lasciato scampo. Nell'appartamento i militari, intervenuti insieme agli operatori della Croce Verde di Jesi, non hanno riscontrato niente di anomalo con tutti gli oggetti di valore ancora al loro posto.