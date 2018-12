Attende il suo turno per essere visitata dal medico, donna muore in sala d'aspetto

Una donna di 82 anni è morta mentre si trovava nella sala d'aspetto del medico. Il dramma è successo intorno a mezzogiorno di ieri, quando l'anziana, Irma D'Angelo, aspettava il suo turno per farsi visitare dal professionista. A dare la notizia è il Corriere Adriatico.

Poco prima infatti la signora non si era sentita molto bene e per questo aveva deciso di recarsi dal suo medico curante per una visita. Arrivata nella sala d'aspetto della struttura e dopo pochi minuti di attesa, la donna è stata colta probabilmente da un infarto ed è stramazzata al suolo. Il pronto intervento del medico non ha però evitato la sua morte. Sul posto anche il personale del 118 ma ormai era troppo tardi.