Ex pilastro del Salesi e dell'associazione "Noi come prima": addio a Claudia Ragni

CASTELFERRETTI - Volontaria fedele e vicina ai bisogni delle donne. Una donna tutta d'un pezzo che ha dedicato la propria vita agli altri. Tutta la comunità piange la scomparsa di Claudia Ragni, 78 anni, ex dipendente dell'ospedale Salesi e co-fondatrice insieme ad Aurora Ferrini dell'associazione "Noi come prima". Per tanti anni è stata infermiera al Salesi in sala gessi ed ha seguito i suoi genitori, fratelli, nipoti e le donne dell'associazione, che sono poi diventate la sua famiglia.

Da anni soffriva di seri problemi di salute che non l'hanno però mai fermata nel seguire le attività che tanto amava. La camera ardente verrà aperta domani pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19, mentre i funerali verranno celebrati martedì alle ore 15 nella chiesa di Sant'Andrea a Castelferretti.