Non risponde al telefono, un'amica dà l'allarme: la trovano morta in salotto

E’ stata un’amica a dare l’allarme. Non la vedeva uscire da un paio di giorni, al telefono e al campanello non rispondeva, così ha avvisato le forze dell’ordine. A fare la tragica scoperta, questo pomeriggio, è stato il medico del 118 quando è entrato insieme ai carabinieri, dopo che i vigili del fuoco hanno forzato la porta d’ingresso: non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto da almeno 24-48 ore.

E’ stata trovata senza vita, distesa in soggiorno, una donna di 59 anni. Pensionata, nubile, viveva da sola nel suo appartamento di Palombina Vecchia. E’ stata stroncata da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Il medico, infatti, ha subito accertato le cause naturali del decesso, come confermato ai carabinieri di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti. La 59enne lascia un fratello e una sorella.