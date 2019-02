Si toglie la vita nel suo negozio, fissati i funerali

Saranno celebrati domani alle 13 alla chiesa della Pace i funerali di Carla Zingaretti, la titolare della merceria Cugi Cugi, trovata prima di vita all'interno della sua attività. La donna era attesa a casa per la cena ma il marito, un noto balneare della Spiaggia di Velluto, non vedendola rincasare si era preoccupato fino ad arrivare a cercarla nel negozio. La luce accesa, la porta chiusa da dentro e i vigili del fuoco per poter entrare all'interno e la triste scoperta: la donna si era tolta la vita.

Non un biglietto per spiegare i motivi del gesto estremo. E tanta tristezza composta di quanti, alla notizia, increduli, si sono stretti ai famigliari. La donna, 55 anni, oltre il marito, lascia due figli. La sua merceria, in via Pisacane, aveva festeggiato i 30 anni di attività giusto lo scorso anno.