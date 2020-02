Un male incurabile le ha spento il sorriso, la città piange Carla Fraboni

Un'intera comunità piange la scomparsa di Carla Fraboni, 57 anni, conosciuta da tutti come l'edicolante con il sorriso. La donna, titolare per anni insieme alla sorella Fulvia dell'edicola lungo la Statale Adriatica a Marzocca, è morta a causa di un male incurabile che non le ha dato scampo.

Carla si trovava ricoverata nella Rsa di Corinaldo, in seguito all'aggraversi delle sue condizioni di salute. La donna lascia la figlia Francesca, la sorella Fulvia ed il nipote Kevin. I funerali si terranno oggi pomeriggio (venerdì 14 febbraio) presso la chiesa San Giovanni Battista di Montignano.