Dramma in città, si getta dal ponte e muore sul colpo

Tragedia questa mattina ad Arcevia nei pressi del ponte Marconi. Una donna di 51 anni si è lanciata nel vuoto ed è morta sul colpo. La vittima era residente ad Ostra Vetere ed era molto conosciuta in tutto il paese. Non è ancora chiaro il motivo che l'abbia spinta a gettarsi dal viadotto, ma non sarebbe stato il primo tentativo da parte della donna che già mesi fa fu fermata da un carabiniere che passava in zona. Inutili di soccorsi con gli operatori del 118 che hanno potuto solamente constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco.