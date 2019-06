Monticelli, l'eccellenza marchigiana festeggia i 50 anni di attività

OSIMO – Cinquanta anni di lavoro per un giorno di festa. La L.M dei F.lli Monticelli è leader nel mondo per la produzione di squadrette che tecnicamente corrispondono ad angoli di giunzione in alluminio per serramenti, ha aperto le porte a clienti e fornitori giunti da tutto il mondo per festeggiare insieme il primo mezzo secolo della propria storia e presentare le sue eccellenze.

Dal 1969 quando Domenico Monticelli nella soffitta di casa creò la sua prima squadretta, l’azienda è cresciuta tanto da diventare leader di mercato, realizzando nel 2018 un fatturato di 38,5 mln con un trend di crescita del 9% dando lavoro a 220 persone impegnate ogni giorno nei 25.000 mq coperti nella sede di Campocavallo di Osimo ma sempre mantenendo la governance all’interno della famiglia Monticelli oggi giunta alla 3’ generazione. Al “Porte Aperte” in azienda hanno partecipato anche il presidente della Giunta Regionale Luca Ceriscioli, l’Assessore Regionale Moreno Pieroni e la vice sindaco di Osimo Paola Andreoni. “Esempi di passione, dedizione, saper fare e managerialità come la Monticelli – ha detto il presidente Ceriscioli – ci riempiono di orgoglio e confermano la capacità tipica marchigiana di imporsi sui mercati nazionali ed internazionali mantenendo i piedi ben saldi a terra, compiendo un passo alla volta”. “La città di Osimo non può che essere grata alla famiglia Monticelli per quanto ha fatto, sta facendo e continuerà a fare nel prossimo futuro – ha detto la vice sindaco Paola Andreoni delegata dal Sindaco Simone Pugnaloni – perché non solo porta il nome di Osimo nei mercati di tutto il mondo ma dà lavoro a tante famiglie”. A fare gli onori di casa la signora Giuseppina, moglie del fondatore Domenico Monticelli e grazie ai quali tutto è nato. “Quando siamo partiti nella soffitta di mio cognato non pensavamo di arrivare così in alto ma sono molto felice perché i miei figli e i miei nipoti portano avanti il lavoro di mio marito con grande impegno. Mi dispiace solo che lui non sia qui, oggi, in questo giorno di festa per vedere tutto questo”.

La governance aziendale è in capo alla famiglia di Domenico Monticelli che l’ha fondata nel 1969 e diretta fino al 2012: la moglie Giuseppina Marra Monticelli, i figli Guerrino, Oliviero, Vladimiro e il genero Nanni Pugnetti marito di Sonia Monticelli. Anche molti dei nipoti sono in azienda con compiti già di responsabilità. “E’ un giorno di festa per tutti noi – ha detto Oliviero Monticelli, Consigliere Delegato Area Amministrazione – e vedere presenti in azienda tanti amici, clienti, fornitori, i principali rappresentanti istituzionali ci conferma che da quei pochi metri nei quali mio padre ha iniziato a lavorare e nei quali anche io e mio fratello Guerrino dopo la scuola andavamo ad aiutare e ci rendevamo utili, passando poi per tutte le evoluzioni successive fino all’attuale superficie dell’azienda, sono passati 50 anni di grande fatica e impegno ma anche soddisfazione”. Solo negli ultimi 3 anni il management aziendale ha investito oltre 10milioni di euro per il costante ammodernamento tecnologico e dei macchinari, per migliorare la sicurezza all’interno dell’azienda, per garantire ambienti sicuri e salubri ed una crescita ecosostenibile nel pieno rispetto del territorio e di chi come noi lo abita, limitando la produzione di rifiuti e i consumi di materie prime ed energia, riducendo al minimo le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici.

L’azienda ha conseguito tutte le principali certificazioni di qualità e autorizzazione integrate ambientali. La mission è la stessa che ne ha ispirato 50 anni di successi: la totale soddisfazione del cliente. “La sfida continua – ha aggiunto Nanni Pugnetti, Consigliere Delegato Area Commerciale e Rete Vendita – perché noi vogliamo restare fedeli ai valori che nonno Domenico, così lo ricordiamo, ci ha insegnato, ma essendo sempre competitivi sul mercato nazionale ed internazionale continuando con un prodotto sempre tecnologicamente all’avanguardia votandoci alla Qualità ed al servizio che ci rende vincenti rispetto alla concorrenza.