Super controlli contro le stragi sulle strade: denunciato un giovane ubriaco alla guida

E’ stato sorpreso a guidare ubriaco una Mercedes: nei guai un ragazzo di 26 anni che è stato denunciato ora incapperà in una multa consistente. A sanzionarlo ci hanno pensato i carabinieri di Senigallia, impegnati in un ampio servizio di prevenzione dei reati e controllo del territorio cominciato sabato pomeriggio e continuato ininterrottamente fino a questa mattina. Obiettivo: contrastare l’uso di droga e alcol alla guida e tutelare la sicurezza stradale in un periodo in cui, purtroppo, tanti giovani in Italia sono vittime delle stragi del sabato sera.

Proprio sabato il 26enne è stato pizzicato a Montemarciano al volante della sua Mercedes con un tacco alcolemico doppio rispetto al limite consentito (1,01 gr/l): il ragazzo, residente in zona, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

Nel corso dell’attività svolta nel weekend, i carabinieri hanno identificato 265 persone e ispezionato 213 veicoli. Sono 42 gli automobilisti sottoposti all’alcoltest e 8 le sanzioni elevate al Codice della strada.