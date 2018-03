Ladri in azione, torna dalla palestra e trova la casa a soqquadro: in fuga col denaro

Il tempo di tornare dal lavoro, prendere la borsa e andare in palestra. Al ritorno una donna residente nella frazione Le Cozze di Monte San Vito si è trovata l'appartamento violato dai ladri. La camera da letto era completamente a soqquadro. Spariti un centinaio di euro in contanti raccattati per casa ma i danni maggiori sono quelli legati al senso di insicurezza, di violazione dei propri spazi, che questi episodi portano in dote. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Tra le 19 e le 21 stando agli spostamenti che la donna ha raccontato ai carabinieri di Jesi di aver fatto.

Attorno alle 19 è tornata a casa dopo una giornata di lavoro. In quel momento non ha notato nulla di strano. La casa era in perfetto ordine. Poi la palestra e il ritorno verso le 21. Tra le mura amiche che qualcuno aveva violato. Gli altri condomini della palazzina non hanno saputo fornire indizi. Non sono state viste persone sospette né sentito rumori strani in quel lasso di tempo. Difficile risalire agli autori che, per altro, non hanno lasciato tracce.