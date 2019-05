Cade nella zona del Passo del Lupo, paura al Monte Conero: soccorsa una donna

Stava passeggiando lungo il sentiero delle Due Sorelle, quando a pochi metri dal Passo del Lupo è caduta provocandosi una frattura ad un arto inferiore. Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio (mercoledì), sul Monte Conero, dove una donna è rimasta a terra dolorante e senza la possibilità di muoversi.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco ed il nucleo provinciale SAF (Speleo Alpino Fluviale) che l'hanno soccorsa e con l'ausilio del personale del 118 l'hanno trasportata in barella dalla montagna fino all'ambulanza. Poi la ferita è stata portata in ospedale. Per lei si ipotizza la frattura ad una caviglia.