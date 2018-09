Due turisti in difficoltà lungo il sentiero, soccorsi con il verricello

Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri pomeriggio da due turiste di 54 e 56 anni, in difficoltà mentre si trovavano lungo il sentiero che dal Belvedere nord porta alla Cappannina, sul Monte Conero. Entrambe infatti si sono affaticate non riuscendo più a proseguire il percorso. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che le hanno soccorse con il verricello. Per fortuna le loro condizioni erano buone e non è stato necessario il trasporto in ospedale.