Si perdono tra i sentieri del Monte Conero, uno di loro dà l'allarme: 7 i dispersi

Dal pomeriggio di oggi i carabinieri forestali di Sirolo ed Ancona sono impegnati in complesse operazioni di ricerca e soccorso di 7 ragazzi dispersi nell'area della riserva integrale del Monte Conero.

Uno dei 7 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, tutti residenti nel fermano, dopo aver compreso di aver perso il sentiero è riuscito a contattare i militari che sono subito intervenuti per le operazioni di soccorso. I 7 giovani, nel tentativo di raggiungere la spiaggia, si sono addentrati in un'area chiusa al pubblico e priva di sentieri, sulla falesia prospiciente Portonovo. Una zona impervia con numerosi dirupi rocciosi soggetti a crolli continui. Alle ore 17:30 circa, due carabinieri sono riusciti a raggiungere i ragazzi che nel frattempo erano stati tranquillizzati telefonicamente dai militari. Sono tuttora in corso le operazioni per riportare i ragazzi in un'area sicura.