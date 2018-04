Ritrovato il ciclista disperso sul Monte Conero, sul posto l'eliambulanza

E' stato ritrovato dopo ore di ricerche il biker scomparso questa mattina sul Sentiero delle Cave, nella zona del Monte Conero. L'uomo, 46 anni anconetano, è caduto a terra mentre era in sella alla sua mountain bike ed ha riportato la frattura ad un braccio e qualche escoriazione. Per fortuna è riuscito ad allertare i soccorsi con i vigili del fuoco che si sono diretti sul posto ed hanno subito avviato le ricerche. Il ciclista è stato poi trasportato in ospedale in eliambulanza.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO.