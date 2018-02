Assalto armato in un'azienda, accoltellato un vigilante: banditi in fuga

Assalto choc nella notte tra domenica e lunedì in un'azienda metalmeccania nella zona industriale di Jesi. In azione una banda formata da quattro malviventi, che una volta raggiunto lo stabilimento hanno cercato di rubare due automezzi.

I banditi si sono divisi in due gruppi. Due di loro sono penetrati all'interno dell'azienda, mentre altri due sono rimasti fuori agendo all'esterno. Ad un certo punto i malviventi si sono trovati di fronte ad un vigilante dell'agenzia Vedetta2 Mondialpol in servizio con un presidio fisso all'interno della struttura. A quel punto è nata una collutazione con il dipendente che è stato tirato fuori dal suo box, picchiato e poi accoltellato. L'uomo è riuscito nonostante le ferite a dare l'allarme, contattando i colleghi della centrale. I rinforzi sono arrivati poco dopo con i banditi che sono dovuti fuggire a mani vuote. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire quanto successo e dare un volto agli autori del tentato furto. Il vigilante è stato trasportato in ospedale per le medicazioni ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.