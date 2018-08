Si mette in mezzo alla strada e molesta i passanti, devono arrivare i Carabinieri

Erano le 22 circa di sabato scorso quando una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabineiri di Ancona è intervenuto in via Flaminia nei pressi di un bar dove era stata lamentata al 112 la presenza di una donna violenta e molesta nei confronti di alcuni passanti. Sul posto i miltari hanno acecertato la presenza di una donna ferma al centro della sede stradale che, visto l’arrivo della pattuglia, iniziava ad avvicinarsi con atteggiamento minaccioso e violento e offendendo. Invitata a fornire i propri documenti identificativi e le proprie generalità e ad avere un comportamento più consono, la donna all’improvviso si è lancaita contro uno dei carabinieri, ferendolo e graffiandolo al volto. La donna è stata poi bloccata e accompagnata in caserma.

Alla fine lei, romena di anni 30 senza fissa dimora è stata arrestata per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nell’udienza di convalida tenutasi stamattina è stato emesso un provvedimento cautelare di obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria avendo il legale chiesto i termini a difesa.