Precipita nel vuoto, un volo drammatico: muore una donna di 58 anni

Tragedia a Moie di Maiolati Spontini, dove questa mattina una donna è precipitata da un’altezza di alcuni metri: l’impatto al suolo, violentissimo, non le ha dato scampo.

E’ accaduto in via Petrarca attorno alle 7. I soccorritori del 118 sono sopraggiunti tempestivamente, ma ormai non c’era più niente da fare per la donna di 58 anni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sulle cause della tragedia.