Travolta da un'auto all'incrocio, donna sbalzata a terra: è grave

Si trovava in via Trieste quando un'auto l'ha centrata in pieno sbalzandola sull'asfalto. Paura questa mattina, intorno alle 11, per una donna di 70 anni. L'incidente è avvenuto a Moie all'incrocio con via Mattei.

La sfortunata signora è battuto la testa a terra ed ha iniziato a perdere sangue. Per fortuna è sempre rimasta cosciente e all'arrivo dell'eliambulanza è stata trasportata su Icaro e poi al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. A travolgerla una Mazda condotta da un uomo di 75 anni. Le sue condizioni sono gravi ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anceh la polizia locale e l'ambulanza della Croce Verde di Cupramontana.