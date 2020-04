C'è ancora chi se ne infischia, serie di multe: «Se no mio marito compra solo quello che piace a lui»

Continuano i controlli della polizia nel centro di Ancona, che continua a incontrare persone che violano senza motivazione le prescrizioni dei decreti governativi per contrastare la pandemia di Coronavirus. Solo ieri 14 persone fermate e multate, tra chi si incontrava in un parco per fumare marijuana e chi girava in macchina in compagnia. In particolare le Volanti hanno fermato una coppia, un uomo e una donna. E’ stata quest’ultima a giustificarsi dicendo: «Lo accompagno perché se no lui compra solo quello che piace a lui». Parole che sanno di beffa e così i poliziotti hanno proceduto con la sanzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Diverse anche le persone a piedi, come due giovani che si sono ritrovati in un giardinetto di piazzale Camerino a fumare marijuana. Per loro, oltre alle 280 euro di multa, è scattato anche il sequestro della droga.