Produrre la moda, Cna insegna ai giovani come si fa

Dopo la prima tappa svoltasi al Bettino Padovano di Senigallia, è partito anche ad Ancona il progetto pilota di Cna Federmoda per insegnare ai giovani come si produce la Moda.

Lo scorso 17 dicembre, gli studenti delle classi III°, IV° e V° Moda dell’IIS Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona si sono ritrovati in auditorium per ascoltare Cristina Tajariol, titolare della sartoria Piccolo Atelier, e Loredana Giacomini, presidente Cna Ancona e titolare di Ballando Ballando, sul tema “La ricerca delle tendenze moda”. In particolare la Tajariol ha spiegato ai ragazzi come un creativo possa trarre ispirazione per disegnare una collezione di moda.

Il progetto prevede in tutto quattro incontri nell’ambito del progetto Alternanza Scuola–Lavoro, quindi in una seconda fase i ragazzi verranno impegnati in stage in azienda. Scopo del progetto di Cna Federmoda è formare gli studenti sulle tematiche connesse al mondo dell’impresa che produce moda, prepararli al futuro svelando tutti i meccanismi di funzionamento dell’azienda.