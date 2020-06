MNS, Ausili: «Il Comune sostenga le associazioni sportive»

Il Consigliere Comunale del MNS, Marco Ausili ha presentato mercoledì 3 aprile l'interrogazione urgente all’Assessore allo sport, Andrea Guidotti, in merito al sostegno ad Associazioni e Società Sportive: «Sono realtà fondamentali - spiega - specie per la formazione di tanti bambini e ragazzi, che non possiamo permetterci di perdere. Tuttavia la sopravvivenza di molte di esse è veramente incerta, a causa di spese fisse a fronte di entrate pari a zero, canoni sugli impianti in gestione, moratoria dei mutui che si fermerà a settembre, eccetera».

L’Assessore Guidotti, in risposta, ha affermato che: «Il Comune intende programmare una proroga della scadenza dei rapporti concessori degli impianti, abbattimento del costo del canone sull’uso delle palestre scolastiche, defiscalizzazione delle sponsorizzazioni». Mentre per il sostegno diretto ad Associazioni e Società Sportive l’Assessore afferma che sarà necessario aspettare fine anno, per confrontare l’andamento dei bilanci di tali Associazioni e Società rispetto a quelli del precedente anno. Il Consigliere Ausili ha infine replicato dichiarando quanto segue: «Supporteremo alcune buone proposte che abbiamo sentito affermare dall’Assessore, ma invitiamo l’Amministrazione a fare di più abbattendo i canoni per l’utilizzo degli impianti sportivi, e sostenendo direttamente Società e Associazioni Sportive da subito, ad esempio tenendo conto del contributo annuale, delle utenze e dei mutui a carico. C’è infatti bisogno di risposte concrete subito, aspettare fine anno mette ancora di più a rischio queste realtà».