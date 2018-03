Eletta "Miss Suocera 2018", sul podio anche una donna anconetana

Un successo dedicato a nuore e generi spietati che sostengono che la suocera non potrà mai essere una Miss. Già perché sabato 17 marzo, Patrizia Verlicchi, 60 anni, operatore olistico, di Mezzano (Ravenna), mamma di Manuel e Michael di 37 e 34 anni e suocera di Dania, ha vinto la 24° edizione del concorso di bellezza - simpatia “MISS SUOCERA”, manifestazione ideata da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”), con il Patrocinio del Comune di Montegranaro.

Queste le simpatiche suocere anconetane premiate durante la serata:

• “Miss Suocera Eleganza” Loredana Giansanti, 58 anni, impiegata, di Ancona, mamma di Silvia, Sara e Sheila, di 44, 37 e 32 anni e suocera di Simone e Luca;

• “Miss Suocera Dolcezza” Ginetta Carrubba, 55 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), mamma di David ed Elisa, di 28 e 17 anni e suocera di Valentina;

A conclusione di un’accesa finalissima, al teatro “la Perla” di Montegranaro, Patrizia Verlicchi si è aggiudicata il titolo di “Miss Suocera 2018”. “Pensavo che fosse solo un gioco è invece mi trovo davanti alle telecamere della televisione ed ai fotografi, una bella emozione!” ha commentato sorpresa di tanto clamore la neo “Miss Suocera”.

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, intervistata dal Patron Paolo Teti, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro, la famiglia e del suo hobby, il ballo, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Patrizia si è esibita in una frizzante mazurka che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza ha colpito la giuria e le è valso il titolo di “Miss Suocera 2018”.