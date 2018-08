Una Miss Mondo per la spiaggia di velluto: il lato B è da copertina

Vanessa Valli, splendida finalista nazionale alle selezioni per Miss Mondo 2017, ha passato il Ferragosto a Senigallia e non sono mancate, sul suo seguitissimo profilo Instagram, immagini nelle quali sfoggia tutto il suo sex appeal riuscendo a collezionare migliaia di like dalla Spiaggia di Velluto.

Never ending summer 🌊 Un post condiviso da Vanessa C. Valli (@vcvalli) in data: Ago 8, 2018 at 11:59 PDT