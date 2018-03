Miss Marple sul palco, che brava Maria Amelia a svelare i misteri

Faremo come chiesto da Maria Amelia Monti e Roberto Citran e NON vi sveleremo il nome dell’assassino. Questo Miss Marple, giochi di prestigio diretto da Pierpaolo Sepe, dicono, ha davanti una ventina di repliche ancora e non sarebbe carino. Intanto ieri, martedì 13 marzo, c’è lo siamo goduti al teatro Pergolesi di Jesi con tutta la simpatia e la consueta bravura della Monti, in parrucca grigia, nei panni della più famosa detective di Agatha Christie. Primo atto piuttosto provante ma necessario. Tutte le descrizioni dei personaggi mettono sotto esame il grado di attenzione di chi, come noi, viene da una dura giornata di lavoro. Tant’è che qualche capo chino sonnecchiante - uno proprio due sedute a fianco la nostra - lo si vede nel teatro, comunque pieno. Ma avere un quadro chiaro dell’intreccio delle varie relazioni serve come il pane allo spettatore per godersi al massimo il seguito quando Jane Marple inizia attraverso domande apparentemente innocue ma precise e ficcanti a smascherare l’autore del delitto.

La tenacia di tenere su la palpebra viene, insomma, ampiamente ripagata con un secondo atto pieno di brio, divertente e avvincente fino al gran finale quando l’assassino (che come detto non vi sveleremo, andatevelo a guardare!) viene scoperto. Tanta energia sul palco. Soprattutto grazie ai giovani attori che vi si muovono: Giulia De Luca (la passionale Gina), Laura Serena (l’austera sorella Mildred) e Sebastiano Bottari (Alex) su tutti. In definitiva uno spettacolo privo (vivaddio) degli inutili orpelli che spesso ultimamente si vedono in giro e davvero godibile. Per quanto riguarda il Pergolesi, si tratta di un marzo davvero intenso. Domani, giovedì 15 marzo, si recupera la data saltata causa neve con Paolo Calabresi e Valerio Aprea in Qui e ora, spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre. A chiudere il mese, il 30, ci penseranno invece Lucia Mascino e Filippo Dini con Rosalind Franklin, il segreto della vita.