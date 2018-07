Eletta Miss Mamma Italiana, sul podio ci sono 3 anconetane

Ripartono in tutta Italia le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso). “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Nel suggestivo “green” del ristorante “Rinaldi” a Rimini, si è svolta la prima selezione romagnola dove le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Tatiana Magalhaes, 32 anni, commerciante, di origini brasiliane, residente a Cervia (RA), sposata da 10 anni con Roberto e mamma di Francesco e Camilla, di 8 ed 4 anni. Tatiana è una dolce e simpatica mamma, con capelli biondi ed occhi marroni, alta 1.65 per 59 kg. con l’hobby del canto.

Altre le mamme premiate

Miss Mamma Italiana Sorriso” STEFANIA BRUSCHI, 35 anni, impiegata, di Santarcangelo di Romagna (RN), mamma di Giada e Lorenzo, di 5 anni e 7 mesi; Miss Mamma Italiana Solare” JESSICA GIOACCHINI, 30 anni, impiegata, di Loreto (AN), mamma di Swami e Santiago, di 7 ed 1 anno; Miss Mamma Italiana Radiosa” ROSAMARIA NASSO, 25 anni, commessa, di Roncofreddo (FC), mamma di Ryan di 2 anni; Miss Mamma Italiana Fashion” ABIDE LJUGBONARI, 29 anni, ausiliaria, di Rimini, mamma di Shunika, Jacopo ed Ines, di 9, 5 e 3 anni; Miss Mamma Italiana Dolcezza” ROMINA TOGNARINI, 38 anni, impiegata, di Longiano (FC), mamma di Aurora di 5 anni; Miss Mamma Italiana in Gambe” INNA TERESHCHENKO, 33 anni, operaia, di Alfonsine (RA), mamma di Ykateryna e Kristel, di 13 ed 1 anno; Miss Mamma Italiana Arianne” MIRANDA COZZOLINO, 41 anni, fisioterapista, di Ancona, mamma di Giulia e Gioia, di 11 e 3 anni; Miss Mamma Italiana Simpatia” ALESSANDRA CAMAGNI, 41 anni, oss, di Sarsina (FC), mamma di Manuel e Martina, di 24 e 18 anni; Miss Mamma Italiana Simpatia” LUANA DE CURTIS, 34 anni, barista, di Santarcangelo di Romagna (RN), mamma di Martina, Serena e Greta, di 14, 6 e 3 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria assoluta è andata a DONATELLA RAPONI, 55 anni, commerciante, di Loreto (AN), mamma di Jessica e Nicolò, di 31 e 26 anni. “Miss Mamma Italiana Gold Glamour” SIMONETTA IMBERTI, 51 anni, casalinga, di Misano Adriatico (RN), mamma di Luna ed Elisa di 17 e 16 anni; Miss Mamma Italiana Gold Sprint” ROMINA MIGLIARINI, 46 anni, casalinga, di Santarcangelo di Romagna (RN), mamma di Mattia e Yuri, di 18 e 9 anni. La manifestazione è stata ripresa da Teleromagna e presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da Erika Collina “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2016”.