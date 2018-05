Premiate le mamme italiane più belle d'Italia, sul podio anche due anconetane

Proseguono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e con fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 25° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso), in collaborazione con il settimanale Confidenze, Conad commercianti indipendenti ed Elly calze e collant. Anche Ancona è stata rappresentata al meglio con due mamme di Osimo e Senigallia che sono arrivate sul podio.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Nell’area eventi del “Grand Hotel Excelsior” a San Benedetto del Tronto, patrocinata dall’Associazione Albergatori Riviera delle Palme, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Irene Olivieri 36 anni, commessa, di Lido di Fermo (FM), sposata con Valerio e mamma di Marco e Lorenzo. Irene è una dolce e simpatica mamma con capelli castani e occhi verdi, con il sogno di diventare insegnante di yoga.

Altre le mamme premiate:

◦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” Fadhli Hanene, 38 anni, commerciante, di origini tunisine, residente a San Benedetto del Tronto (AP), mamma di Noemi, Ermes e Kim, di 16, 11 e 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” Alisia Savoretti, 37 anni, infermiera, di Recanati (MC), mamma di Susanna di 16 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” Rosanna Russo, 52 anni, cuoca, di Fara in Sabina (RI), mamma di Emiliano, Simone e Sara, di 30, 26 e 21 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” Paola Novelli, 51 anni, operaia, di Castel di Lama (AP), mamma di Tania e Stefano, di 29 e 27 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Lucia Brusciano, 50 anni, logopedista, di Senigallia (AN), mamma di Anna di 8 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Simpatia” Rosella Paradisi, 52 anni, casalinga, di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), mamma di Ambra e Jessica, di 30 e 25 anni.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD” (categoria riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), la vittoria assoluta è andata a Cathy Gentile, 47 anni, impiegata, di Isernia, mamma di Vanessa e Pierino; mentre Ginetta Carrubba, 56 anni, insegnante, di Osimo, mamma di David ed Elisa, di 28 e 17 anni, si è aggiudicata la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (categoria riservata alle mamme con più di 56 anni).