“Miss Mamma Gold 2018” viene dalla provincia di Ancona, ecco chi è

Daniela Pierantonelli, 54 anni, operatrice socio sanitaria di Jesi è stata premiata come “Miss Mamma Italiana Gold” nel concorso nazionale di bellezza riservato alle mamme. “Miss Mamma Italiana 2018” si è svolto a Montecchio di Vallefoglia e ha visto l’incoronazione della pesarese Morena Pergolesi. La Pierantonelli ha conquistato lo scettro nella categoria riservata alla fascia di età compresa tra i 46 e i 55 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

Le altre mamme premiate

“Miss Mamma Italiana Sprint” Ermelinda Serena Ravanelli, 33 anni, receptionist, di Sant’Angelo Lodigiano (LO),

“Miss Mamma Italiana Eleganza” Wilma Mimmo, 45 anni, barista, di Morciano (RN)

“Miss Mamma Italiana Dolcezza” Nicole Clizia, 37 anni, impiegata, di Padiglione (PU)

“Miss Mamma Italiana Sorriso” Sonia Falcioni, 42 anni, dipendente calzaturiera, di Centobuchi (AP),

“Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” Anna Maria Iacchini, 53 anni, operaia, di Montefelcino (PU)

La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Veronica Grasso (di Vallefoglia), vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Eleganza 2017”.