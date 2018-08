“Miss Mamma Gold”, c’è anche Lucia tra le più belle d’Italia

C’è una 50enne di Senigallia sul podio di Miss Mamma Gold 2018, il concorso nazionale organizzato dalla Pro Loco di Visso. Si tratta di Lucia Brusciano, logopedista e mamma di Anna (9 anni), premiata con la fascia di “Miss Mamma Italiana GOLD Dolcezza”. Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 25° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme) non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. La fascia di “Miss Mamma Italiana GOLD 2018” è andata a Elisabeth Ruiz, 47 anni, ottico optometrista, di origini domenicane, residente da 28 anni a Caldogno (Vicenza), mamma di Marianna, Manuel ed Alberto, di 23, 21 e 17 anni.

Altre fasce sono state assegnate dalla giuria, presieduta dal Sindaco della Città, il Senatore Giuliano Pazzaglini e dall’Assessore al Turismo Patrizia Serfaustini: “Miss Mamma Italiana GOLD DAMIGELLA D’ONORE” MARIA GRAZIA CATALANO, 46 anni, insegnante, di Canosa di Puglia (Barletta), mamma di Riccardo e Pierfrancesco, di 22 e 17 anni; “Miss Mamma Italiana GOLD SOLARE” MARISA MULAZZI, 46 anni, impiegata, di Voghera (Pavia), mamma di Nicolò e Cristian, di 15 e 10 anni; “Miss Mamma Italiana GOLD GLAMOUR” MONICA DE BORTOLI, 46 anni, operaia, di Aviano (Pordenone), mamma di Eleonora ed Andrea, di 19 e 13 anni; “Miss Mamma Italiana GOLD FASHION” ROSA DERIU, 48 anni, casalinga, di Zeddiani (Oristano), mamma di Andrea di 11 anni; “Miss Mamma Italiana GOLD RADIOSA” PATRIZIA BRIGNANI, 51 anni, amministratrice d’azienda, di Lugo (Ravenna), mamma di Nicolò di 21 anni; “Miss Mamma Italiana GOLD ELEGANZA” TIZIANA ZUNCHEDDU, 47 anni, commessa, di Selargius (Cagliari), mamma di Natalia di 21 anni; “Miss Mamma Italiana GOLD IN GAMBE” RENATA SELIUKAITE, 46 anni, estetista, di Portacomaro (Asti), mamma di Alessandro di 15 anni; “Miss Mamma Italiana GOLD ROMANTICA” ROMINA LOMBARDO, 47 anni, casalinga, di Chioggia (Venezia), mamma di Manuel di 19 anni; “Miss Mamma Italiana GOLD SORRISO” MONICA LANCINI, 54 anni, assistente agli anziani, di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), mamma di Eleonora di 20 anni; “Miss Mamma Italiana GOLD SPRINT” PAOLA LIPPI, 46 anni, impiegata bancaria, di Volvera (Torino), mamma di Elisa di 15 anni.