Tra le mamme più belle c'è anche Lucia: caccia alla fascia di miss

C'è anche una donna di Senigallia tra le finaliste di Miss Mamma, concorso di bellezza e simpatia, che si è svolto nei giorni scorsi ad Abano Terme. Si chiama Lucia Brusciano, è una logopedista ed è la mamma di Anna, 9 anni. Ha 50 anni Troppo matura per un concorso di bellezza? No perché Miss Mamma, alla sua 25esima edizione, ha un'apposita categoria Gold dedicata alle mamme tra i 46 e i 55 anni. Migliaia le mamme partecipanti alle oltre 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno.

Solo le vincitrici delle Finali Regionali hanno raggiunto l’Hotel Excelsior di Abano Terme per staccare il pass per la Finalissima di “Miss Mamma Italiana Gold 2018”. La nostra senigalliese ha vinto la selezione che si svolta in Lazio. Per la finalissima giocherà in casa visto che si terrà domenica 26 agosto a Visso (Macerata), città colpita dal terremoto. Per gli organizzatori “l’evento finale di “Miss Mamma Italiana Gold 2018” sarà sicuramente un modo concreto legato alla vicinanza a queste persone, con la solidarietà”.