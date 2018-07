Miss Italia 2018, al via le selezioni: Anita Privitera si aggiudica la prima tappa

La prima tappa si è svolta nella meravigliosa Villa Clelia di Sirolo dove su 20 concorrenti si è aggiudicata il primo posto Anita Privitera 22enne di Porto Sant’Elpidio seguita dalla Fabrianese Silvia Sbaffi, Margherita Scortechini, Laura Schiavoni, Claudia Pirro e Sara Labidi. Momenti canori a cura di Eva Capomagi. In giuria la Miss Marchigiana Normal Size 2017 Daniela Mazzaferro. (Giurati Rolando Montali, Cristina Montemurro, Francesco Patrignani, Stefania Anacleti, Angela Migliaccio, Liliana Calia)

La seconda selezione si è svolta nella suggestiva patria dei cappelli, ovvero Montappone (Fermo). Ben 19 concorrenti provenienti da ogni parte della nostra regione. Ha visto aggiudicarsi il primo posto quindi indossare la coroncina in testa la venticinquenne Osimana Laura Schiavoni. AL secondo posto Asya Liaci a seguire Mara Marcic, Valeria Conti, Giada Vannicola, Sara Ferraiuolo e la fascia di Miss Mascotte a Rachele Cicconi. Presidente di Giuria il sindaco di Montappone Mauro Ferranti che ad inizio serata insieme all’imprenditore Carlo Forti ha donato un cappello al sindaco di Acquata del Tronto (non ricordo il nome) in segno di forte amicizia, fratellanza e solidarietà. (Altri giurati Sandro Orsili, Tonia Piccioni, M. Isabella di Chiara, Remigio Ceroni, Mauro Ferranti). Ospite della serata Miss Marche 2017 Ilenia Bravetti. Momenti di danza a cura della Miss Sport Abruzzo 2017 Silvia Iacopini e le sue allieve.