Miss Italia, le bellezze marchigiane che approdano alle prefinali nazionali di Jesolo

Dopo aver visitato tante belle località delle Marche per l’assegnazione della fascia regionale di Miss Miluna, si sono concluse le selezioni di Miss Italia per la nostra regione. In attesa della Finale Regionale, dove si conoscerà la nuova Miss Marche, ecco le nostre bellezze che accederanno alle Prefinali Nazionali di Jesolo: Laura Schiavoni di Osimo “Miss Rocchetta Marche”, Silvia Sbaffi di Fabriano “Miss Eleganza Marche”, Veronica Nucci di Loreto “Miss Cinema Marche”, Carlotta Maggiorana di Cupramarittima “Miss Sport Marche”, Angelica Berretta di Montefelcino “Miss Sorriso Marche”, Erika Franceschini di Ascoli Piceno “Miss Equilibra Marche”, Sara Ferraiuolo di San Benedetto del Tronto “Miss Riviera Marche”, Anita Privitera di Porto Sant'Elpidio “Miss Miluna Marche”.

Le selezioni provinciali e regionali organizzate dalle varie Amministrazioni Comunali, dalle pro loco, dalle associazioni private in collaborazione con l’Agenzia Pai (da oltre 40 anni esclusivista dello storico concorso di bellezza di Miss Italia) sono state sempre condotte dal presentatore ufficiale Marco Zingaretti. Proprio lui, tra i conduttori più noti e apprezzati della regione, venerdi 24 agosto sarà oltre confine delle Marche per guidare il timone della Finale Regionale di Miss Abruzzo 2018 nella suggestiva Roccaraso. Sarà la sua professionalità, coniugata con l'esperienza di conoscitore dei più grandi nomi della televisione e della musica, a rendere ancora più speciale la finale abruzzese.

Fatto sta che le nostre Miss raggiungeranno Jesolo dal 3 al 8 settembre e si uniranno al gruppo delle 200 Miss provenienti da tutta Italia per la fase delle prefinali dove solamente 30 di loro saranno scelte per la finalissima nazionale che verrà trasmessa dagli studi televisivi di Milano Lunedi 17 Settembre su La7 quando conosceremo la nuova Miss Italia 2018. La serata sarà condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Sarà presente l’attuale Miss Italia in carica Alice Rachele Arlanch, spesso in visita nella nostra regione ed ospite nelle diverse selezioni, che dovrà cedere la corona alla nuova Miss Italia.