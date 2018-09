Miss Italia 2018, Laura e Veronica portano la provincia dorica alla finale nazionale: come votarle

Stasera, in diretta su La7 a partire dalle ore 21.10, andrà in onda la finalissima del 79° concorso nazionale Miss Italia, presentato da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, organizzato dalla Miren di Patrizia Mirigliani e prodotto da Infront.

33 le ragazze in gara e, tra di loro, 4 rappresentanti delle Marche e in particolare 2 della provincia di Ancona: Laura Schiavoni in gara con il numero 5 è di Osimo, è stata eletta Miss Rocchetta Bellezza nella selezione regionale di Caldarola, alta 1,70 ha lunghi capelli lisci e biondi. Ha colpito i giurati anche per la sua insolita aspirazione che è quella di entrare nella Polizia di Stato. Intanto sta finendo la Facoltà di Giurisprudenza all’Università di Macerata e lavora sia come commessa che, come bagnina nel periodo estivo. E’ anche volontaria per la Lega del Filo d’Oro. Con lei ci sarà anche Veronica Nucci in gara con il numero 15 è di Loreto, ha 18 anni, eletta Miss Cinema Marche, deve iniziare il quinto ed ultimo anno del Liceo delle scienze umane a Recanati, ha capelli neri e un viso di carnagione chiara con bellissimi occhi verdi. Ama leggere libri ed il cinema e ha spesso dichiarato che da «grande» vorrebbe diventare una maestra nella scuola materna.

Come funziona il televoto

Sarà possibile esprimere il proprio voto a partire dalle ore 21:10.

DA TELEFONO FISSO: 89.41.00

VIA SMS: 47.70.471

Per votare Laura Schiavoni e Veronica Nucci bisognerà quindi digitare/scrivere il suo numero di gara: 5 per la Schiavoni e 15 per la Nucci. Da ogni utenza telefonica è possibile votare al massimo 5 volte a sessione.

Le selezioni, dopo la presentazione di tutte le Miss, prevedono le seguenti fasi:

- passaggio da 33 a 15 miss

- da 15 a 10

- da 10 a 5

- da 5 a 3

- da 3 a 2

- da 2 alla vincitrice

In tutte le fasi, tranne che in quella del passaggio da 10 a 5 miss, voteranno sia il pubblico da casa che la giuria in studio. Nella selezione che riduce il numero a cinque miss voteranno soltanto i giurati, con espressione palese delle loro preferenze.