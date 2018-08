Minacce a minori per farsi consegnare i cellulari, doppia rapina: arrestato

Ha avvicinato due minorenni minacciandoli se non gli avessero consegnato i rispettivi smartphone. Due colpi nel giro di un'ora finché le vittime non si sono rivolte al 113 che ha inviato sul posto una Volante con gli agenti ad acciuffare il responsabile dopo una fuga per le vie del Piano. È successo ieri tra le 20 e le 21 nel popoloso quartiere dorico. In manette un 21enne anconetano che aveva colpito in piazza Ugo Bassi e in via Torresi. Il giovane è stato visto dai poliziotti arrivati dopo la segnalazione delle due vittime di 16 e 17 anni.

Quando il rapinatore ha notato la pantera delle Volanti ha provato a scappare in direzione di piazza d'Armi. È stato trovato mentre si nascondeva nel sottoscala dell'androne condominiale dove è residente. L'anconetano, noto alle forze dell'ordine per altri reati e per la sua tossicodipendenza, era in possesso dei cellulari sottratti, ora riconsegnati ai derubati che successivamente si sono presentati in Questura con i rispettivi genitori, che ringraziavano sentitamente la Polizia di Stato per l’ottimo operato svolto.