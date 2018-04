Si ubriaca alla festa e poi cade in una scarpata, minorenne in ospedale per abuso etilico

Ubriaco finisce in una scarpata e si fa male, minorenne trasportato al Pronto Soccorso. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di una festa in località Conero, dove lui, un 15enne di Ancona, è arrivato al tardo pomeriggio ubriaco. Al punto da richiedere l’intervento dell’ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale non solo per le ferite riportate, ma anche per un abuso etilico.

I fatti sono avvenuti intorno alle 19 quando il giovanissimo complice lo stato di ebrezza, ha fatto un passo falso in una zona di aperta campagna, finendo rovinosamente ai piedi di una scarpata. Immediata la chiamata al 118, che ha mobilitato i volontari della Croce Gialla di Ancona. Il giovane, oltre ad aver bevuto troppo, non riusciva muoversi. Tanto che i soccorritori lo hanno dovuto bloccare sulla barella spinale per poi trasportarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette. Sul posto anche una pattuglia della Polizia.