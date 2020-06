Scappa di casa per andare dalla sorella a Milano, minorenne rintracciata in treno

E’ scappata di casa per raggiungere la sorella a Milano. E’ stata rintracciata dalla Polfer alla stazione di Ancona una ragazzina minorenne, la cui scomparsa era stata denunciata dal nonno. La giovane si era allontanata volontariamente da Bari, prendendo un Frecciabianca diretto in Lombardia. Il capotreno, insospettito dalla giovanissima età della passeggera, che viaggiava in prima classe da sola e senza bagagli, ha allertato gli agenti della Polizia Ferroviaria, intervenuti alla stazione di Ancona per raggiungerla. La ragazzina ha spiegato che era intenzionata a raggiungere la sorella a Milano, senza aver detto nulla ai familiari: il nonno, che ne ha la tutela, aveva denunciato la sua scomparsa al Comando dei carabinieri di Trani ed è stato lui a salire ad Ancona per raggiungere la nipote e riportarla a casa.

