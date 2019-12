Urina tra i binari della stazione, scatta il mini Daspo per un uomo

ANCONA - Gli agenti della Polfer di Ancona hanno eseguito un provvedimento “mini daspo” nei confronti di un cittadino italiano sorpreso ad urinare in prossimità del marciapiede di sosta al primo binario. L’uomo è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza e invitato ad allontanarsi dalla stazione ferroviaria con divieto di farvi ritorno per almeno 48 ore.