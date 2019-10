Litiga con la fidanzata e minaccia di buttarsi dal terzo piano, paura in via Cialdini

Litiga con la fidanzata, si siede a cavalcioni sul davanzale della finestra del terzo piano e minaccia di buttarsi. Paura in via Cialdini stasera intorno alle 21,55, quando alcuni residenti hanno dato l’allarme dopo aver visto un 45enne a cavalcioni sul davanzale di un appartamento al terzo piano.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e Croce Rossa di Ancona. Mentre stava arrivando la ragazza dell’uomo, nell’appartamento sono intervenuti i pompieri che hanno forzato la porta dell’appartamento per parlare con l’uomo. Rassicurato, è sceso di sua spontanea volontà prima con i vigili del fuoco e poi con i militari. Il 45enne poi, all’arrivo della ragazza, si è tranquillizzato e ha rifiutato il ricovero in ospedale. Tanta paura nella via del centro anconetano ma, per fortuna, nessuno si è fatto male.