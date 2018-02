Minaccia i passanti con un'arma, in casa trovate dosi di cocaina: arrestato

Prima si aggira nei pressi di un supermercato dorico insieme ad un suo amico, minacciando i passanti con una pistola giocattolo. Poi dopo essere stato fermato dai Carabinieri, viene sorpreso con alcune dosi di cocaina pronte per essere spacciate. E' finito con un arresto il "goliardico" pomeriggio di un 28enne spagnolo, in Italia da fine 2017.

Il giovane si trovava in compagnia di un suo amico abruzzese, di 25 anni, aggirandosi nei pressi di Corso Amendola, a pochi passi dal supermercato "Tigre", con in mano una pistola giocattolo. A segnare la loro presenza alcuni cittadini che, passando nella zona, hanno visto la coppia minacciare i passanti con l'arma. A quel punto è scattato l'intervento dei militari che li hanno bloccati e denunciati per minaccia e procurato allarme. Perquisite le loro abitazioni, i Carabinieri hanno trovato nell'appartamento dello spagnolo anche 5 grammi di cocaina, 340 euro in contanti probabile provento di spaccio ed un bilancino di precisione. Il ragazzo, non volendo fornire alcuna notizia circa il possesso della droga, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sottoposto a regime di arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Rito avvenuto nella giornata odierna e che ha visto la convalida dell’arresto.