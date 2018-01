Minaccia il titolare del negozio fingendo di avere una pistola in tasca, ladro arrestato

Fugge con la refurtiva dal negozio cinese e mentre il titolare lo insegue, lui lo minaccia fingendo di avere una pistola nella tasca. Attimi di paura venerdì pomeriggio al negozio Iper Yi-Gou di Osimo Stazione. Alla fine il 39enne marocchino è stato arrestato per rapina impropria in concorso dai carabinieri di Camerano. Con lui c’erano altri due complici che sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Intorno alle 17 alcuni commessi del negozio hanno visto l’uomo nascondere dei prodotti sotto i vestiti. Una volta arrivato alle casse, il marocchino si è dato alla fuga. Il titolare ha provato a inseguirlo, ma il 39enne lo ha spaventato infilandosi una mano in tasca e fingendo di avere una pistola. Durante la fuga ha spintonato alcuni addetti al controllo che gli avevano ostruito la via d’uscita, facendoli cadere a terra. Una pattuglia dei carabinieri impeganta in un servizio di vigilanza ha notato la scena e ha bloccato il marocchino al parcheggio del negozio. L’uomo aveva con sé creme e articoli per la cura della persona per un valore complessivo di 150 euro. L’arresto è stato convalidato stamattina dal Tribunale di Ancona, il processo inizierà l’8 febbraio e il 39 enne resterà ai domiciliari nella sua residenza di Montegranaro.