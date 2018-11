Pupazzo e minacce di morte al sindaco: «Sono senza parole»

"Ci devi dare lavoro altrimenti uccideremo te e la tua famiglia". Il messaggio inequivocabile è scritto su un cartone tenuto in mano da un pupazzo abbandonato. Destinatario del messaggio minatorio il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni. Un gesto deprecabile che il primo cittadino ha denunciato dalla sua pagina Facebook trovando grande solidarietà da parte degli osimani. Il fantoccio è stato ritrovato nei pressi del cimitero in via San Giovanni.